На Сумщині судитимуть митників, які безпідставно звільнили підприємця від сплати 110 млн грн платежів

Митники не перевіривши законність застосування пільг, звільнили Товариство з обмеженою відповідальністю від оподаткування митом та ПДВ.

На Сумщині скерували до суду справу проти 4-х інспекторів відділу митного оформлення «Центральний» митного поста «Суми» та одного державного інспектора відділу митного оформлення «Велика Писарівка» митного поста «Велика Писарівка». Їх звинувачують у неправомірному звільненні підприємства від сплати 110 млн грн митних платежів через неналежне виконання обов'язків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що обвинувачені, не перевіривши законність застосування пільг, звільнили Товариство з обмеженою відповідальністю від оподаткування митом та ПДВ.

Вони застосували преференцію, яка вступила в дію лише 1 квітня 2022 року. При цьому ввезення товарів на митну територію України здійснювалось задовго до зазначеної дати.

Неналежне виконання службових обов’язків працівників митниці призвело до втрат бюджету України у вигляді недоотримання митних платежів на суму 110 млн грн.

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