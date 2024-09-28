Вимагав 100 тисяч гривень хабаря — СБУ затримала топменеджера «Енергоатома»

За даними СБУ, посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг.

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи АТ "Енергоатом".



Як повідомляється, посадовець вимагав "відкати" від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на "данину" у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт.

Посадовця "Енергоатому" затримали на гарячому, коли він отримав 100 тисяч грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.

Йому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди

Також посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн грн.

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