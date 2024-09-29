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Жителю Хмельниччини призначили штраф у 17 тисяч за кастет у кишені

12:24, 29 вересня 2024
Чоловік розповів, що знайшов кастет на землі.
Жителю Хмельниччини призначили штраф у 17 тисяч за кастет у кишені
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Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 17 тисяч гривень молодого чоловіка, який носив у кишені кастет. Про це повідомляє пресслужба суду. 

На початку квітня, близько півночі хмельничанина зупинили військовослужбовці Національної гвардії. Про наявність кастету, як йдеться в матеріалах справи, чоловік повідомив їм добровільно. За словами обвинуваченого цей предмет він у березні підібрав на землі.

За вимогами відповідної Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї кастет є неклинковою холодною зброєю ударно-дробильної дії і носити при собі його можна лише маючи передбачений законом дозвіл.

Тож суд визнав чоловіка винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю). Обставиною, що пом’якшує покарання обвинуваченого суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Окрім штрафу чоловік має сплатити 2272 гривні за проведення експертиз на користь держави.

На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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