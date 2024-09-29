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У Вінниці суд виніс попередження матері, донька якої втекла з дому на 3 доби, але вона подала апеляцію — чим все закінчилося

08:50, 29 вересня 2024
Апеляційний суд визнав невинною вінничанку, якій інкримінували невиконання батьківських обов’язків.
У Вінниці суд виніс попередження матері, донька якої втекла з дому на 3 доби, але вона подала апеляцію — чим все закінчилося
Фото: Вінницький апеляційний суд
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Вінницький апеляційний суд скасував постанову міського суду, якою місцеву жительку визнано винною у невиконанні обов'язків щодо виховання дочки. Про це повідомляє пресслужба суду. 

За це адмінправопорушення суд першої інстанції наклав на неї адміністративне стягнення – попередження.  З таким рішенням вінничанка не погодилася й подала апеляційну скаргу.

Вона просила постанову скасувати й ухвалити нову, якою провадження у справі закрити. Вважає: в її діях немає ні події, ні складу адмінправопорушення. Тобто об’єктивні дані щодо ухилення її від виконання своїх батьківських обов’язків, внаслідок чого дочка втекла з дому, не встановлені. 

«Моя 15-літня дитина має непростий характер. Я не раз зверталася за допомогою і в соціальні служби, і в поліцію. Так, її три доби не було вдома. Де перебуває, не повідомляла», – говорила під час апеляційного розгляду жінка і запевняла, що свої обов’язки щодо виховання дітей виконує справно.

До речі, у своїй постанові Вінницький апеляційний суд наводить перелік обов’язків батьків щодо виховання та розвитку дитини згідно зі статтею 150 Сімейного кодексу України.

Водночас зауважує: у протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено, які саме дії, спрямовані на ухилення від виконання батьківських обов’язків, вчинила чи не вчиняла громадянка.

Відтак апеляційну скаргу вінничанки ВАС задовольнив, оскільки з’ясував, що у її діях складу адмінправопорушення таки немає.  

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