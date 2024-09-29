В Виннице суд вынес предупреждение матери, дочь которой сбежала из дома на 3 суток, но она подала апелляцию — чем все закончилось

Апелляционный суд признал невиновной винничанку, которой инкриминировали невыполнение родительских обязанностей.

Винницкий апелляционный суд отменил постановление городского суда, которым местная жительница признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию дочери. Об этом сообщает пресс-служба суда.

За это админправонарушение суд первой инстанции наложил на нее административное взыскание – предупреждение. С таким решением она не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Женщина просила постановление отменить и принять новое, которым производство по делу закрыть. Считает: в ее действиях нет ни события, ни состава админправонарушения. То есть объективные данные по уклонению от выполнения своих родительских обязанностей, в результате чего дочь сбежала из дома, не установлены.

«Мой 15-летний ребенок имеет непростой характер. Я не раз обращалась за помощью и в социальные службы, и в полицию. Да, ее трое суток не было дома. Где находится, не сообщала», – говорила во время апелляционного разбирательства женщина и уверяла, что свои обязанности по воспитанию детей выполняет исправно.

В своем постановлении Винницкий апелляционный суд приводит перечень обязанностей родителей по воспитанию и развитию ребенка согласно статье 150 Семейного кодекса Украины.

В то же время отмечает: в протоколе об административном правонарушении не указано, какие именно действия, направленные на уклонение от исполнения родительских обязанностей, совершила или не совершала гражданка.

Апелляционную жалобу винничанки ВАС удовлетворил, поскольку выяснил, что в ее действиях состава админправонарушения таки нет.

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