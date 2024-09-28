Представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо отметил, что Швейцария поддерживает инициативу Китая и Бразилии, поскольку она призывает к прекращению огня и политическому разрешению конфликта.

Швейцария выразила поддержку "мирной инициативе" Китая и Бразилии для завершения войны, хотя там не упоминается Статут ООН и не делается акцент на территориальной целостности Украины. Об этом заявил спикер Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, сообщает Blick.

Он отметил, что Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии, поскольку она, по его словам, преследует цель прекращения боевых действий и политическое разрешение конфликта. Кроме того, по его словам, эта инициатива предлагает альтернативу агрессивной риторике, которая звучала на заседаниях ООН со стороны как Украины, так и рф.

В то же время Бидо подчеркнул важность ссылки на Статут ООН в любых мирных инициативах по Украине, отметив, что об этом говорил на выступлении в Совбезе ООН министр иностранных дел Китая.

В издании отметили, что Швейцария, которая в июне провела первый Глобальный саммит по украинской формуле мира, была одной из немногих западных стран, приглашенных на встречу, организованную Китаем и Бразилией по обсуждению их "мирной инициативы" на полях Генеральной ассамблеи ООН, 27 сентября.

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