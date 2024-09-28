Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Швейцария поддержала китайско-бразильскую «мирную инициативу» по завершению войны в Украине

20:06, 28 сентября 2024
Представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо отметил, что Швейцария поддерживает инициативу Китая и Бразилии, поскольку она призывает к прекращению огня и политическому разрешению конфликта.
Швейцария поддержала китайско-бразильскую «мирную инициативу» по завершению войны в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Швейцария выразила поддержку "мирной инициативе" Китая и Бразилии для завершения войны, хотя там не упоминается Статут ООН и не делается акцент на территориальной целостности Украины. Об этом заявил спикер Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидосообщает Blick.

Он отметил, что Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии, поскольку она, по его словам, преследует цель прекращения боевых действий и политическое разрешение конфликта. Кроме того, по его словам, эта инициатива предлагает альтернативу агрессивной риторике, которая звучала на заседаниях ООН со стороны как Украины, так и рф.

В то же время Бидо подчеркнул важность ссылки на Статут ООН в любых мирных инициативах по Украине, отметив, что об этом говорил на выступлении в Совбезе ООН министр иностранных дел Китая.

В издании отметили, что Швейцария, которая в июне провела первый Глобальный саммит по украинской формуле мира, была одной из немногих западных стран, приглашенных на встречу, организованную Китаем и Бразилией по обсуждению их "мирной инициативы" на полях Генеральной ассамблеи ООН, 27 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Результаты ВЛК будут вноситься в Реестр «Оберег» не вручную работниками ТЦК, а путем автоматического обмена данными

Цель – оцифровать и ускорить процесс передачи результатов медосмотра на степень пригодности в ТЦК – Александр Федиенко объяснил детали законопроекта.

Заявление на отсрочку подается только лично, не по электронной почте и не через адвоката – Полтавский областной ТЦК

В Полтавском областном ТЦК напомнили, что наличие права на отсрочку не означает отсрочки, поэтому нужно подать заявления лично.

Разоблачители коррупции из числа военнослужащих могут быть поощрены – Минобороны разработало изменения в Дисциплинарный устав ВСУ

Минобороны предлагает изменения в Дисциплинарный устав ВСУ по защите военнослужащих-разоблачителей коррупции.

Офис Генерального прокурора получил доступ к системе Аркан

Офис Генпрокурора сможет получать данные о людях, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу Украины.

Как из ВАКС пытаются сделать часть «конвейера» по делу обличителя-Кубракова и использовать для легализации дерибана государственной земли

Высший антикоррупционный суд как «безмолвный подписант»: какой НАБУ видит роль ВАКС в деле по заявлению обличителя-Кубракова, и почему суд стремятся использовать для проталкивания интересов столичного застройщика.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська