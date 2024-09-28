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Швейцарія підтримала китайсько-бразильську «мирну ініціативу» щодо завершення війни в Україні

20:06, 28 вересня 2024
Речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо зазначив, що Швейцарія підтримує ініціативу Китаю і Бразилії, оскільки вона закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту.
Швейцарія підтримала китайсько-бразильську «мирну ініціативу» щодо завершення війни в Україні
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Швейцарія висловила підтримку "мирній ініціативі" Китаю та Бразилії для завершення війни, хоча там не згадується Статут ООН і не робиться акцент на територіальній цілісності України. Про це заявив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідоповідомляє Blick.

Він зазначив, що Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії, оскільки вона, за його словами, має на меті припинення бойових дій і політичне вирішення конфлікту. Крім того, за його словами, ця ініціатива пропонує альтернативу агресивній риториці, що звучала на засіданнях ООН з боку як України, так і рф.

Водночас Бідо підкреслив важливість посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах щодо України, зазначивши, що про це говорив на виступі в Раді безпеки ООН міністр закордонних справ Китаю.

У виданні зазначили, що Швейцарія, яка цьогоріч в червні провела перший Глобальний саміт за українською формулою миру, була однією з небагатьох західних країн, запрошених на зустріч, організовану Китаєм і Бразилією щодо обговорення їхньої "мирної ініціативи" на полях Генеральної асамблеї ООН, 27 вересня. 

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