Жителю Хмельницкой области назначили штраф в 17 тысяч за кастет в кармане

Мужчина рассказал, что нашел кастет на земле.

Хмельницкий горрайонный суд оштрафовал на 17 тысяч гривен молодого человека, носившего в кармане кастет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В начале апреля около полуночи хмельничанина остановили военнослужащие Национальной гвардии. О наличии кастета, как говорится в деле, мужчина сообщил им добровольно. По словам обвиняемого, этот предмет он в марте подобрал на земле.

По требованиям соответствующей Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования оружия кастет является неклинковым холодным оружием ударно-дробильного действия и носить при себе его можно только имея предусмотренное законом разрешение.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием). Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого, суд признает его искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого судом не установлено.

Кроме штрафа, мужчина должен оплатить 2272 гривны за проведение экспертиз в пользу государства.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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