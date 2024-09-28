Требовал 100 тысяч гривен взятки — СБУ задержала топ-менеджера «Энергоатома»

По данным СБУ, чиновник компании требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции директора по контрольно-ревизионной работе АО "Энергоатом".

Как сообщается, чиновник требовал "откат" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

В рамках уголовного производства задокументировано, что в обмен на дань в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт.

Чиновника "Энергоатома" задержали на горячем, когда он получил 100 тысяч грн от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.

Ему объявили подозрение в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды.

Также чиновнику избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн грн.

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