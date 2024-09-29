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29 вересня — які свята відзначають в цей день та пам’ятні події

09:26, 29 вересня 2024
В Україні та світі відзначають День пам'яті трагедії Бабиного Яру.
29 вересня — які свята відзначають в цей день та пам’ятні події
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У неділю, 29 вересня, в Україні та світі День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Цей день присвячений вшануванню пам’яті жертв масових розстрілів, здійснених нацистами під час Другої світової війни. Наймасовіші розстріли відбулися 29-30 вересня 1941 року, коли було вбито майже 34 тисячі євреїв.

Протягом окупації Києва, від 1941 до 1943 року, в Бабиному Яру було розстріляно близько 100-150 тисяч осіб, серед яких були не лише євреї, але й роми, радянські військовополонені, підпільники, душевнохворі та інші. 

Також 29 вересня Всесвітній день річок. Щороку святкується в останню неділю вересня. Це свято було започатковане з метою підвищення обізнаності про важливість річок та необхідність їх збереження. 

Крім цього, сьогодні святкують День отоларинголога. Це професійне свято присвячене лікарям, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні захворювань вуха, горла та носа.

А ще сьогодні відзначають Всесвітній день мігрантів і біженців. Припадає на останню неділю вересня. Це свято було започатковане 1914 року Папою Пієм X, який закликав молитися за мігрантів, особливо італійців, які вимушено мігрували за кордон. 

Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Киріяка самітника. 

Пам’ятні події:

  • 1926 - Закрито і проголошено музеєм Києво-Печерську лавру;
  • 1938 - Засуджено до смертної кари українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;
  • 1941 - Початок масових убивств у Бабиному Яру;
  • 1954 - Засновано Європейську організацію з ядерних досліджень;
  • 2003 - Росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла, подальший Конфлікт щодо острова Тузла.

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