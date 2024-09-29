Во Львове на строительстве в первый рабочий день погиб мужчина

Тело обнаружили в лифтовой шахте.

Во Львове полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины на стройке. Его тело обнаружили в лифтовой шахте, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Трагический случай произошел еще 27 сентября. В лифтовой шахте на строительстве по ул. Джорджа Вашингтона, 1 обнаружили тело мужчины. Это был первый день его работы.

Известно, что этот мужчина первый день пришел на работу. В какой-то момент заметили, что его нет. Начали искать и обнаружили в лифтовой шахте. На месте работает полиция и выясняет все обстоятельства трагедии», - сообщил глава Лычаковской районной администрации Юрий Лукашевский.

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