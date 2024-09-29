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Сказ у домашніх тварин — киянам нагадали про важливість вакцинації

11:30, 29 вересня 2024
Вакцинувати домашніх улюбленців потрібно щорічно, починаючи з тримісячного віку.
Сказ у домашніх тварин — киянам нагадали про важливість вакцинації
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Лікарі комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» нагадують жителям столиці про важливість регулярної вакцинації домашніх тварин від сказу, аби запобігти поширенню цього небезпечного захворювання. Про це повідомляє КМДА.

Щеплення потрібно робити щорічно всім домашнім улюбленцям, починаючи з трьохмісячного віку. Проте графік вакцинації може відрізнятися залежно від виду тварини, її віку, стану здоров’я та використовуваної вакцини. Тому для ефективного проведення вакцинації та зменшення ризиків для здоров’я тварини, рекомендується проконсультуватися з лікарем ветеринарної медицини.

Вакцинувати тварин можна у будь-яких ветеринарних лікарнях міста, зокрема у клініках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за адресами: 

  • вул. Електротехнічна, 5-А;
  • вул. Ярославська, 13-А;
  • вул. Вірменська, 29.

Також столична влада нагадала, що для запобігання розповсюдження сказу у Києві проводять вакцинацію бездомних тварин. Так, із січня до серпня 2024 року вакцинували 6 272 безпритульні тварини.

  • Сказ — це гостре інфекційне захворювання вірусної етіології, що вражає центральну нервову систему та в подальшому призводить до летальних наслідків.
  • Заразитися сказом людина або тварина можуть через укуси хворої тварини, а також якщо її слина потрапить на свіжу рану, подряпину чи слизову оболонку.  
  • Сказ може проявлятися і в домашніх тварин, саме тому рекомендують проводити обов’язкове щеплення від сказу, оскільки наразі це єдина можлива у світі профілактика від цієї хвороби.

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