Сказ у домашніх тварин — киянам нагадали про важливість вакцинації

Лікарі комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» нагадують жителям столиці про важливість регулярної вакцинації домашніх тварин від сказу, аби запобігти поширенню цього небезпечного захворювання. Про це повідомляє КМДА.
Щеплення потрібно робити щорічно всім домашнім улюбленцям, починаючи з трьохмісячного віку. Проте графік вакцинації може відрізнятися залежно від виду тварини, її віку, стану здоров’я та використовуваної вакцини. Тому для ефективного проведення вакцинації та зменшення ризиків для здоров’я тварини, рекомендується проконсультуватися з лікарем ветеринарної медицини.
Вакцинувати тварин можна у будь-яких ветеринарних лікарнях міста, зокрема у клініках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за адресами:
Також столична влада нагадала, що для запобігання розповсюдження сказу у Києві проводять вакцинацію бездомних тварин. Так, із січня до серпня 2024 року вакцинували 6 272 безпритульні тварини.
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