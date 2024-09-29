У всіх навчальних закладах перевірять можливі факти насильства, — Мінсоцполітики

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Національна соціальна сервісна служба України розпочне перевірки в усіх закладах, де проживають діти, щоб виявити можливі випадки насильства або порушення їхніх прав.

В Україні всі навчальні заклади, де проживають діти, чекають перевірки на предмет насильства чи порушення інших прав. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, відповідне доручення зробила Національній соціальній сервісній службі. Для цього фахівці розробили спеціальний опитувальник, щоб не травмувати почуття дітей.

"Я доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх закладах, де цілодобово мешкають діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них або порушення інших прав", – написала посадовиця у соцмережі.

Жолнович зауважила, що краще, щоб усі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися ближче до своїх домівок і щовечора повертатися додому.

"На жаль, зараз таких дітей змушені відправляти до спецшкіл, яких лише кілька в області. Зрозуміло, що до них неможливо добиратися щодня, тому потрібні не окремі заклади, а класи в загальних школах. Тоді батьки зможуть обрати навчальний заклад поруч із домом", - зазначила міністерка.

Також вона закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах і розвивати інклюзивні та спеціальні класи в загальних школах, щоб по освітню послугу не треба було звертатися далеко від дому і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час у школі.

Нагадаємо, про можливі факти насильства над дітьми в ребцентрі на Львівщині повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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