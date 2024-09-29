Київ накриває чорна хмара – стало відомо, в чому причина

У столиці очікується дощ.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що з боку області в напрямку Києва рухається «велика хмара диму». Проте згідно з прогнозами синоптиків, на столицю насуваються холодні повітряні маси та дощовий фронт. Такі погодні умови є типовими для осіннього періоду, особливо коли очікуються короткочасні дощі.

«Так буває в осінній період, особливо коли синоптики передавали короткочасний дощ», – пояснили причини хмари.

Раніше ми писали, що в західних областях України 29 вересня очікуються сильні дощі та вітер.

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