Практика судів
  1. В Україні

Київ накриває чорна хмара – стало відомо, в чому причина

10:35, 29 вересня 2024
У столиці очікується дощ.
Київ накриває чорна хмара – стало відомо, в чому причина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що з боку області в напрямку Києва рухається «велика хмара диму». Проте  згідно з прогнозами синоптиків, на столицю насуваються холодні повітряні маси та дощовий фронт. Такі погодні умови є типовими для осіннього періоду, особливо коли очікуються короткочасні дощі.

«Так буває в осінній період, особливо коли синоптики передавали короткочасний дощ», – пояснили причини хмари.

Раніше ми писали, що в західних областях України 29 вересня очікуються сильні дощі та вітер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рівень фахової підготовки багатьох кандидатів на посади суддів викликає стурбованість – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що занепокоєні тим, як судді з числа учасників добору 2017 року будуть здійснювати правосуддя.

Якщо штраф за неявку за повісткою сплатить 100 тисяч громадян, це дасть до бюджету від 1,7 млрд до 2,55 млрд грн

Чи можна штрафами за неявку за повісткою до ТЦК поповнити бюджет.

Посли країн G7 попросили Офіс Президента перевірити, як українські суди витрачають бюджетні гроші, а Офіс Президента погодився – Державна аудиторська служба

У Державній аудиторській службі розповіли, чому раптом розпочались перевірки десятків судів та зазначили, що це питання вже погоджено з Верховним Судом.

Привабливість професії судді першої інстанції з точки зору заробітної плати програє навіть державному сектору – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити добір на посади суддів судів першої інстанції привабливим для юристів-професіоналів.

Суддя може розміщувати і коментувати у соцмережах лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади – Кодекс суддівської етики

Суддя має уникати публічних коментарів щодо справ, які перебувають у провадженні – що прописали у Кодексі суддівської етики.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду