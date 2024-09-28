В західних областях України 29 вересня очікуються сильні дощі та вітер

В західних та Житомирській областях хмарно, значні дощі, зниження температури впродовж доби до 9-14 градусів.

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У неділю, 29 вересня, в західних та Житомирській областях хмарно, значні (у Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях помірні, місцями значні) дощі, зниження температури впродовж доби до 9-14°. В Карпатах сильний дощ, температура впродовж доби 4-9° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

На решті території країни мінлива хмарність, без опадів, лише у Київській та Вінницькій областях вдень місцями короткочасний дощ.

Температура вночі 11-16°, вдень 19- 24°, у південній частині до 27°.

Вітер південно-східний з переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях на північний, 7-12 м/с, вдень у північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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