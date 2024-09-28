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Люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку, можуть звернутися за призначенням субсидії

22:58, 28 вересня 2024
ПФУ з 1 жовтня проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років.
Люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку, можуть звернутися за призначенням субсидії
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», з 1 жовтня Пенсійний фонд України проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Як наголошують у ПФУ, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі – без потреби додаткових звернень. Водночас, громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримати, необхідно звернутись до територіального органу ПФУ.

Також до Фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

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