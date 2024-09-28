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В западных областях Украины 29 сентября ожидаются сильные дожди и ветер

22:30, 28 сентября 2024
В западных и Житомирской областях облачно, сильные дожди, понижение температуры в течение суток до 9-14 градусов.
В западных областях Украины 29 сентября ожидаются сильные дожди и ветер
Источник фото: Getty Images
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В воскресенье, 29 сентября, в западных и Житомирской областях облачно, значительные (в Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях умеренные, местами значительные) дожди, снижение температуры в течение суток до 9-14°. В Карпатах сильный дождь, температура в течение суток 4-9 тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

На остальной территории страны переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской и Винницкой областях днем ​​местами кратковременный дождь.

Температура ночью 11-16°, днем ​​19-24°, в южной части до 27°.

Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой областях северный, 7-12 м/с, днем ​​в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

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