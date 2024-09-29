У Китаї повітряне шоу з 7598 дронів потрапило до Книги рекордів Гіннеса, відео

У Китаї відбулося шоу дронів, яке встановило новий світовий рекорд Гіннесса. Спеціально для цього у нічне небо підняли 7598 дронів.
Вони сформували Велику китайську стіну, барвисті дракони, а також ще кілька фігур і гігантського тигра.
Тигр став рекордсменом, завоювавши звання "найбільшого в історії зображення з дронів".
Кількість використаних дронів перевищила 3191 апарат, що більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд.
За правилами, дрони повинні утримувати зображення щонайменше 20 секунд. Проте нове рекордне зображення тигра зберігалося у повітрі цілих 37 секунд, що стало справжнім досягненням та встановило новий рекорд.
На заході зібралися десятки тисяч глядачів.
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