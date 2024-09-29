У Китаї повітряне шоу з 7598 дронів потрапило до Книги рекордів Гіннеса, відео

Безпілотники показали вражаюче зображення тигра, яке утримувалося у повітрі протягом 37 секунд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї відбулося шоу дронів, яке встановило новий світовий рекорд Гіннесса. Спеціально для цього у нічне небо підняли 7598 дронів.

Вони сформували Велику китайську стіну, барвисті дракони, а також ще кілька фігур і гігантського тигра.

Тигр став рекордсменом, завоювавши звання "найбільшого в історії зображення з дронів".

Кількість використаних дронів перевищила 3191 апарат, що більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд.

За правилами, дрони повинні утримувати зображення щонайменше 20 секунд. Проте нове рекордне зображення тигра зберігалося у повітрі цілих 37 секунд, що стало справжнім досягненням та встановило новий рекорд.

На заході зібралися десятки тисяч глядачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.