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В Киеве закрыли станцию метро «Дорогожичи» из-за порыва сети водоснабжения – видео

13:45, 8 октября 2024
Порыв водоснабжения возле станции метро «Дорогожичи» привел к закрытию станции, авто объезжают подтопленный участок.
В Киеве закрыли станцию метро «Дорогожичи» из-за порыва сети водоснабжения – видео
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В Киеве возле станции метро «Дорогожичи» произошел порыв городской сети водоснабжения, что повлекло подтопление подземного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена».

В результате инцидента станцию закрыли для входа и выхода, а поезда проходят мимо нее без остановки. Троллейбусы № 16 и 35 объезжают зону прорыва, используя соседнюю улицу Дорогожицкую.

Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, расположенной возле станции «Дорогожичи», ограничено в обоих направлениях. Сейчас продолжаются работы по откачке воды, и на месте работают все необходимые городские службы.

По обновленной информации КГГА на 14:04, станция метро «Дорогожичи» частично возобновила работу - поезда осуществляют остановку на обоих путях, однако станция работает только на выход. На 14:30 станция метро «Дорогожичи» возобновила работу в обычном режиме.

Источник видео: Телеграм-каналы

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