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В Дії объяснили, почему актовые записи могут не отображаться в приложении – какие есть причины

15:33, 8 октября 2024
Почему в приложении может не подтягивать свидетельства в разделе Документы.
В Дії объяснили, почему актовые записи могут не отображаться в приложении – какие есть причины
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Как известно, в сентябре в приложении Дія запустили электронное отображение информации актовых записей о рождении, браке, расторжении брака, смене имени. Они пригодятся, когда граждане устраиваются на работу, подтверждают смену имени, или когда забирают посылку жены или мужа на почте.

Но чтобы все заработало, нужно убедиться, что приложение обновлено до последней версии. В случае же, когда что-то пошло не так – может быть несколько причин. Возможно, пользователь сменил фамилию после создания актовой записи, или налогового номера нет в реестре актов гражданского состояния (ДРАЦС).

В чем может быть проблема в инфографике ниже:

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документы Дия

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