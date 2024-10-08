КНДР могла направить военных для поддержки рф в войне против Украины — Минобороны Южной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен считает, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины.

КНДР могла направить своих военных в оккупированные россией украинские регионы для поддержки российской войны против Украины. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен во время выступления в парламенте страны, комментируя сообщения СМИ о гибели офицеров армии КНДР вблизи оккупированного Донецка, пишет Korea Times.

«Поскольку россия и Северная Корея подписали похожий на военный альянс договор о взаимной обороне, возможность такого развертывания персонала регулярных вооруженных сил Пхеньяна в поддержку москвы высоковероятно», – сказал Ким.

Он пояснил, что такая оценка сделана на фоне продолжающегося углубления связей Северной Кореи с россией, что подчеркивается масштабным соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, которое включает положение о взаимной обороне, подписанное лидером КНДР Ким Чен Ином и путиным в июне.

«Учитывая это, недавние сообщения о потерях северокорейских войск на оккупированной россией территории вблизи восточноукраинского города Донецка с высокой вероятностью могут соответствовать действительности», - отметил министр.

В свою очередь руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что КНДР уже направила своих военных.

«Я рассказывал, что военные кндр в ограниченных количествах, преимущественно инженерные, осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия русской армией. Некоторые уже погибли. Сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN23 преимущественно низкого качества, о чем эти военные рапортуют Киму», – заявил он.

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