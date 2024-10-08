КНДР могла направити військових для підтримки рф у війні проти України — Міноборони Південної Кореї

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України.

КНДР могла направити своїх військових в окуповані росією українські регіони для підтримки російської війни проти України. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен під час виступу в парламенті країни, коментуючи повідомлення ЗМІ про загибель офіцерів армії КНДР поблизу окупованого Донецька, пише Korea Times.

«Оскільки росія і Північна Корея підписали схожий на військовий альянс договір про взаємну оборону, можливість такого розгортання персоналу регулярних збройних сил Пхеньяна на підтримку москви є високоймовірною», – сказав Кім.

Він пояснив, що така оцінка зроблена на тлі триваючого поглиблення зв’язків Північної Кореї з росією, що підкреслюється масштабною угодою про стратегічне партнерство між двома країнами, яка включає положення про взаємну оборону, підписаною лідером КНДР Кім Чен Ином і путіним у червні.

«Враховуючи це, нещодавні повідомлення про втрати північнокорейських військ на окупованій росією території поблизу східноукраїнського міста Донецьк із високою ймовірністю можуть відповідати дійсності», - зазначив міністр.

У свою чергу керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що КНДР вже направила своїх військових.

«Я розповідав, що військові кндр в обмежених кількостях, переважно інженерні, здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російською армією. Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму», - заявив він.

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