Практика судів
  1. В Україні

КНДР могла направити військових для підтримки рф у війні проти України — Міноборони Південної Кореї

11:13, 8 жовтня 2024
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України.
КНДР могла направити військових для підтримки рф у війні проти України — Міноборони Південної Кореї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

КНДР могла направити своїх військових в окуповані росією українські регіони для підтримки російської війни проти України. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен під час виступу в парламенті країни, коментуючи повідомлення ЗМІ про загибель офіцерів армії КНДР поблизу окупованого Донецька, пише Korea Times.

«Оскільки росія і Північна Корея підписали схожий на військовий альянс договір про взаємну оборону, можливість такого розгортання персоналу регулярних збройних сил Пхеньяна на підтримку москви є високоймовірною», – сказав Кім.

Він пояснив, що така оцінка зроблена на тлі триваючого поглиблення зв’язків Північної Кореї з росією, що підкреслюється масштабною угодою про стратегічне партнерство між двома країнами, яка включає положення про взаємну оборону, підписаною лідером КНДР Кім Чен Ином і путіним у червні.

«Враховуючи це, нещодавні повідомлення про втрати північнокорейських військ на окупованій росією території поблизу східноукраїнського міста Донецьк із високою ймовірністю можуть відповідати дійсності», - зазначив міністр.

У свою чергу керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що КНДР вже направила своїх військових.

«Я розповідав, що військові кндр в обмежених кількостях, переважно інженерні, здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російською армією. Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КНДР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно дезертирства військовослужбовця, який проходив службу за контрактом

У касаційній скарзі захисник посилається на те, що в діях засудженого відсутні ознаки дезертирства, адже він отримав наказ від керівника про знищення причетності до війська та повернення до цивільного життя, і такий наказ отримали інші військовослужбовці загону засудженого, внаслідок чого вся рота не з’явилась на місце несення служби.

Тестування в апеляційні суди – результати за 7 жовтня

Не набрали прохідний бал 7 кандидатів, а ще 4 не з’явилися.

З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби

Верховна Рада розгляне законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, яка, за словами авторів, ставить під загрозу кримінальної відповідальності ВІЛ-позитивних людей, а також людей, які хворіють на венеричні захворювання.

Роботодавців зможуть штрафувати за відмову відпустити працівника на судові засідання – парламент розгляне законопроект про суд присяжних

Для громадян введуть штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо відповідальності юридичних осіб, який зможуть використати як прихований тиск на бізнес

У випадку зловживання слідчим або прокурором своїми процесуальними правами, норми нового закону про відповідальність юридичних осіб можуть бути використані для прихованого тиску на бізнес.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя