У Дії пояснили, чому актові записи можуть не відображатися у застосунку – які є причини

Чому у застосунку може не підтягувати свідоцтва в розділі Документи.

Як відомо, у вересні у застосунку Дія запустили електронне відображення інформації актових записів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені. Вони стануть в нагоді, коли громадяни влаштовуються на роботу, підтверджують зміну імені, або коли забирають посилку дружини чи чоловіка на пошті.

Але, щоб все запрацювало, потрібно переконатися, що застосунок оновлений до останньої версії. У випадку ж, коли щось пішло не так – може бути декілька причин. Можливо, користувач змінив прізвище після створення актового запису, або ж податкового номеру немає в реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).

У чому може бути проблема у інфографіці нижче:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.