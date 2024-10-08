В Киеве задержали мужчину, который на Крещатике унижал погибших военных

Открыто уголовное производство против мужчины за оправдание российской агрессии.

Источник фото: Полиция Киева

Столичные правоохранители задержали мужчину, который на Крещатике публично унижал погибших украинских военных. Полиция обнаружила видео в социальных сетях, где злоумышленник, используя ненормативную лексику, оскорблял украинское общество и высмеивал военных, включая тех, кто погиб, защищая Украину от российской агрессии. Об этом сообщила полиция Киева.

Благодаря оперативным мероприятиям полиция совместно с СБУ идентифицировала злоумышленника и задержала его неподалеку от места жительства. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, который живет в Киеве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 УКУ - оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Продолжается следствие.

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