У Києві затримали чоловіка, який на Хрещатику принижував загиблих військових

Відкрито кримінальне провадження проти чоловіка за виправдовування російської агресії.

Джерело фото: Поліція Києва

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який на Хрещатику публічно принижував загиблих українських військових. Поліція виявила відео в соціальних мережах, де зловмисник, використовуючи ненормативну лексику, ображав українське суспільство та висміював військових, включно з тими, хто загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Про це повідомила поліція Києва.

Завдяки оперативним заходам поліція спільно з СБУ ідентифікувала зловмисника та затримала його неподалік від місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який мешкає у Києві.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 ККУ — виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії рф проти України. За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Триває слідство.

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