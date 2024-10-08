Лідери ЄС пообіцяли рішучу підтримку України на саміті

Лідери ЄС на саміті висловлять підтримку України, Молдови та озвучать критику Грузії.

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На саміті Європейського Союзу, що відбудеться 17-18 жовтня в Брюсселі, лідери планують висловити рішучу підтримку України в боротьбі проти російського вторгнення. Про це йдеться у проєкті спільної заяви, пише «Голос Америки».

У документі, до якого ще можуть бути внесені зміни перед самітом 17-18 жовтня в Брюсселі, підкреслюється, що ЄС «непохитно рішучий» у підтримці України «стільки, скільки потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно», наголошуючи, що «росія не повинна перемогти». ЄС також підтверджує, що «жодну ініціативу щодо України не можна проводити без України».

У проєкті також закликається «швидко збільшити військову підтримку та прискорити її надання», наголошуючи на системах протиповітряної оборони, боєприпасах та ракетах.

Крім того, в проєкті зазначається, що ЄС вітає зобов’язання, взяте в червні G7 промислово розвинених країн надати близько 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів) Україні до кінця року за рахунок доходів від заморожених російських активів за кордоном.

На додаток, Європейський Союз закликатиме до глибшої інтеграції енергетичної системи України з енергетичними мережами блоку, особливо напередодні холодного сезону і в умовах нових атак росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Також передбачається заклик до «повного та ефективного виконання» санкцій проти росії, а також впровадження додаткових заходів для запобігання їх обходу. Ці ініціативи є частиною зусиль ЄС забезпечити енергетичну безпеку України та підтримати країну в умовах агресії.

У рамках підтримки Молдови, яка отримала статус кандидата в червні 2022 року, ЄС заявить про готовність допомогти країні на шляху до членства в блоці. Молдова готується до важливих президентських виборів і референдуму щодо членства в ЄС 20 жовтня.

Євросоюз також застерігає Грузію, що нещодавні законодавчі ініціативи, що нагадують дії росії щодо придушення політичної опозиції та обмеження прав ЛГБТ, можуть загрожувати євроінтеграції Тбілісі.

Документ містить заклик до швидкого збільшення військової підтримки Україні, зокрема систем протиповітряної оборони, та підкреслює необхідність ефективного виконання санкцій проти росії. ЄС також висловлює «рішучу підтримку» суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

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