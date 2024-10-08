Лидеры ЕС пообещали решительную поддержку Украины на саммите

Лидеры ЕС на саммите выразят поддержку Украины, Молдовы и озвучат критику Грузии.

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На саммите Европейского Союза, который состоится 17-18 октября в Брюсселе, лидеры планируют выразить решительную поддержку Украины в борьбе против российского вторжения. Об этом говорится в проекте совместного заявления, пишет «Голос Америки».

В документе, в который еще могут быть внесены изменения перед саммитом 17-18 октября в Брюсселе, подчеркивается, что ЕС «непоколебимо решителен» в поддержке Украины «столько, сколько нужно, и настолько интенсивно, насколько это необходимо», подчеркивая, что «россия не должна победить». ЕС также подтверждает, что «ни одну инициативу по Украине нельзя проводить без Украины».

В проекте также призывается «быстро увеличить военную поддержку и ускорить ее предоставление», подчеркивая системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.

Кроме того, в проекте отмечается, что ЕС приветствует обязательство, взятое в июне G7 промышленно развитых стран предоставить около 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов) Украине до конца года за счет доходов от замороженных российских активов за рубежом.

В дополнение, Европейский Союз будет призывать к более глубокой интеграции энергетической системы Украины с энергетическими сетями блока, особенно накануне холодного сезона и в условиях новых атак россии на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Также предусматривается призыв к «полному и эффективному выполнению» санкций против россии, а также внедрение дополнительных мер для предотвращения их обхода. Эти инициативы являются частью усилий ЕС обеспечить энергетическую безопасность Украины и поддержать страну в условиях агрессии.

В рамках поддержки Молдовы, которая получила статус кандидата в июне 2022 года, ЕС заявит о готовности помочь стране на пути к членству в блоке. Молдова готовится к важным президентским выборам и референдуму по членству в ЕС 20 октября.

Евросоюз также предостерегает Грузию, что недавние законодательные инициативы, напоминающие действия россии по подавлению политической оппозиции и ограничению прав ЛГБТ, могут угрожать евроинтеграции Тбилиси.

Документ содержит призыв к быстрому увеличению военной поддержки Украины, в частности систем противовоздушной обороны, и подчеркивает необходимость эффективного выполнения санкций против России. ЕС также выражает «решительную поддержку» суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

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