Практика судов
  1. В мире

Лидеры ЕС пообещали решительную поддержку Украины на саммите

11:19, 8 октября 2024
Лидеры ЕС на саммите выразят поддержку Украины, Молдовы и озвучат критику Грузии.
Лидеры ЕС пообещали решительную поддержку Украины на саммите
Фото: REUTERS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На саммите Европейского Союза, который состоится 17-18 октября в Брюсселе, лидеры планируют выразить решительную поддержку Украины в борьбе против российского вторжения. Об этом говорится в проекте совместного заявления, пишет «Голос Америки».

В документе, в который еще могут быть внесены изменения перед саммитом 17-18 октября в Брюсселе, подчеркивается, что ЕС «непоколебимо решителен» в поддержке Украины «столько, сколько нужно, и настолько интенсивно, насколько это необходимо», подчеркивая, что «россия не должна победить». ЕС также подтверждает, что «ни одну инициативу по Украине нельзя проводить без Украины».

В проекте также призывается «быстро увеличить военную поддержку и ускорить ее предоставление», подчеркивая системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.

Кроме того, в проекте отмечается, что ЕС приветствует обязательство, взятое в июне G7 промышленно развитых стран предоставить около 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов) Украине до конца года за счет доходов от замороженных российских активов за рубежом.

В дополнение, Европейский Союз будет призывать к более глубокой интеграции энергетической системы Украины с энергетическими сетями блока, особенно накануне холодного сезона и в условиях новых атак россии на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Также предусматривается призыв к «полному и эффективному выполнению» санкций против россии, а также внедрение дополнительных мер для предотвращения их обхода. Эти инициативы являются частью усилий ЕС обеспечить энергетическую безопасность Украины и поддержать страну в условиях агрессии.

В рамках поддержки Молдовы, которая получила статус кандидата в июне 2022 года, ЕС заявит о готовности помочь стране на пути к членству в блоке. Молдова готовится к важным президентским выборам и референдуму по членству в ЕС 20 октября.

Евросоюз также предостерегает Грузию, что недавние законодательные инициативы, напоминающие действия россии по подавлению политической оппозиции и ограничению прав ЛГБТ, могут угрожать евроинтеграции Тбилиси.

Документ содержит призыв к быстрому увеличению военной поддержки Украины, в частности систем противовоздушной обороны, и подчеркивает необходимость эффективного выполнения санкций против России. ЕС также выражает «решительную поддержку» суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС война G7

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Из Уголовного кодекса уберут отдельную статью за заражение ВИЧ или вирусом другой неизлечимой инфекционной болезни

Верховная Рада рассмотрит законопроект Александры Устиновой, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса отдельную статью за заражение ВИЧ, которая, по словам авторов, ставит под угрозу уголовной ответственности ВИЧ-положительных людей, а также людей, страдающих венерическими заболеваниями.

Работодателей смогут штрафовать за отказ отпустить работника на судебные заседания – парламент рассмотрит законопроект о суде присяжных

Для граждан будут введены штрафы в случае игнорирования обязанности быть присяжным.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об ответственности юридических лиц, который смогут использовать как скрытое давление на бизнес

В случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами нормы нового закона об ответственности юридических лиц могут быть использованы для скрытого давления на бизнес.

Парламентарии предлагают упростить условия для наложения заочных штрафов от ТЦК

Возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении будет основанием для того, чтобы сразу составить постановление о «заочном» штрафе.

Судьи не пришли к согласию, нужно ли прекращать работу суда из-за приближения фронта – Высший совет правосудия отложил вопрос

Сложная ситуация в коллективе Константиновского горрайонного суда Донецкой области, а в самом суде постоянно работает только одна судья.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя