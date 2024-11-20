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В Киеве обнаружили возле мусорных баков предмет, похожий на снаряд, – фото

07:18, 20 ноября 2024
Заявительница обнаружила у мусорных баков предмет, похожий на снаряд.
В Киеве обнаружили возле мусорных баков предмет, похожий на снаряд, – фото
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В полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, на спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Соломенском районе. Заявительница рассказала, что обнаружила у мусорных баков предмет, похожий на снаряд.

Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

Как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:

  • ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

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полиция Киев

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