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У Києві виявили біля сміттєвих баків предмет, схожий на снаряд, – фото

07:18, 20 листопада 2024
Жінка виявила біля сміттєвих баків предмет, схожий на снаряд.
У Києві виявили біля сміттєвих баків предмет, схожий на снаряд, – фото
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У поліції Києві повідомляють про те, що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Солом'янському районі. Заявниця розповіла, що виявила біля сміттєвих баків предмет, схожий на снаряд.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих та вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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поліція Київ

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