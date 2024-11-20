У Києві виявили біля сміттєвих баків предмет, схожий на снаряд, – фото

Жінка виявила біля сміттєвих баків предмет, схожий на снаряд.

У поліції Києві повідомляють про те, що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Солом'янському районі. Заявниця розповіла, що виявила біля сміттєвих баків предмет, схожий на снаряд.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих та вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;

повідомте про знахідку на спецлінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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