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Выдан первый кредит для молодежи по новым условиям еОселя

22:54, 22 ноября 2024
Первый кредит по обновленным условиям получил предприниматель из Чернигова.
Выдан первый кредит для молодежи по новым условиям еОселя
Фото: Delo.ua
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Правительство обновило условия программы доступной ипотеки «еОселя», снизив первый взнос для молодежи до 26 лет до 10% от стоимости жилья. Первый кредит по новым условиям получил 23-летний предприниматель из Чернигова, который приобрел однокомнатную квартиру. Это стало возможным благодаря уменьшению первоначального взноса с 20% до 10%, что позволяет большему количеству молодых людей воспользоваться программой. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

«Доля молодежи среди участников программы доступной ипотеки еОселя составляла лишь 9%. Чтобы сделать программу доступной для молодежи, Правительство снизило первоначальный взнос за жилье с 20% до 10%. Таким образом молодежь в возрасте до 26 лет может воспользоваться программой и получить кредит на жилье на льготных условиях. Такой возможностью воспользовался молодой предприниматель из Чернигова, который мечтал о собственной квартире. Надеюсь, что как можно больше молодежи примет участие в программе еОселя, ведь наша цель - создать благоприятные условия, чтобы молодые люди оставались в Украине», - отметила Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Оформить ипотеку через программу «еОселя» можно через приложение Дія. Для этого нужно выбрать соответствующую опцию в разделе «Сервисы», заполнить заявление, подписать документы электронной подписью и выбрать уполномоченный банк.

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Чернигов еОселя

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