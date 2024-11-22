В Винницкой области мужчине, который угрожал матери, назначили 240 часов общественных работ и пройти программу для обидчиков

Мужчина систематически совершал домашнее насилие над своей старенькой мамой.

Винницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на приговор Шаргородского районного суда по домашнему обидчику, которому в качестве наказания назначено 240 часов общественных работ. В своем обращении к ВАС сторона обвинения просила добавить к наказанию еще и ограничительное мероприятие – прохождение трехмесячной программы для обидчиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд первой инстанции не учел продолжительность и мотивы совершения домашнего насилия, то, что оно совершено к матери", - зачитал на судебном заседании судья-докладчик Антон Рупак.

Также он сообщил, что 52-летний житель одного из сел Жмеринского района обижал свою мать с сентября прошлого года по февраль 2024: обидно нецензурно высказывался и угрожал физической расправой. Таким отношением нанес 83-летней женщине психологические страдания.

На судебном заседании обвиняемый рассказал, что за лежащей матерью он ухаживает хорошо, заботится и о хозяйстве. В содеянном раскаивается и просит прощения.

Выслушав участников уголовного производства, ВАС принял отменить приговор местного суда в части назначения наказания. Основание – неправильное применение закона об уголовной ответственности, повлекшее несоответствие назначенного наказания тяжести правонарушения и лицу обвиняемого из-за мягкости.

Следовательно, мужчина будет выполнять общественно полезные работы и еще будет проходить программу для обидчиков.

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