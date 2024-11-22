На Вінничині чоловіку, який погрожував матері, призначили 240 годин громадських робіт та пройти програму для кривдників

Чоловік систематично вчиняв домашнє насилля до своєї старенької матері.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок Шаргородського районного суду щодо домашнього образника, котрому як покарання призначено 240 годин громадських робіт. У своєму зверненні до ВАС сторона обвинувачення просила додати до цього покарання ще й обмежувальний захід – проходження тримісячної програми для кривдників. Про це повідомляє пресслужба суду.

«Апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції не врахував тривалість і мотиви скоєння домашнього насильства, те, що воно вчинене до матері», – зачитав на судовому засіданні суддя-доповідач Антон Рупак.

Також він повідомив, що 52-річний житель одного із сіл Жмеринського району кривдив свою матір із вересня минулого року до лютого 2024-го: образливо нецензурно висловлювався та погрожував фізичною розправою. Таким ставленням завдав 83-літній жінці психологічних страждань.

На судовому засіданні обвинувачений розповів, що лежачу матір він доглядає гарно, дбає і про господарство. У вчиненому кається та просить вибачення.

Вислухавши учасників кримінального провадження, ВАС ухвалив скасувати вирок місцевого суду в частині призначення покарання. Підстава – неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність, що потягнуло невідповідність призначеного покарання тяжкості правопорушення та особі обвинуваченого через м’якість.

Відтак чоловік виконуватиме суспільно корисні роботи і ще проходитиме програму для кривдників.

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