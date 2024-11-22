Видано перший кредит для молоді за новими умовами єОселя

Перший кредит за оновленими умовами отримав підприємець з Чернігова.

Фото: Delo.ua

Уряд оновив умови програми доступної іпотеки «єОселя», знизивши перший внесок для молоді до 26 років до 10% від вартості житла. Перший кредит за новими умовами отримав 23-річний підприємець з Чернігова, який придбав однокімнатну квартиру. Це стало можливим завдяки зменшенню початкового внеску з 20% до 10%, що дозволяє більшій кількості молодих людей скористатися програмою. Про це повідомило Міністерство економіки України.

«Частка молоді серед учасників програми доступної іпотеки єОселя становила лише 9%. Щоб зробити програму доступною для молоді, Уряд знизив початковий внесок за житло з 20 % до 10 %. Таким чином молодь віком до 26 років може скористатися програмою та отримати кредит на житло на пільгових умовах. Такою можливістю скористався молодий підприємець з Чернігова, який мріяв про власну квартиру. Сподіваюсь, що якомога більше молоді візьме участь у програмі єОселя, адже наша мета — створити сприятливі умови, щоб молоді люди залишались в Україні», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Оформити іпотеку через програму «єОселя» можна через застосунок Дія. Для цього потрібно вибрати відповідну опцію в розділі «Сервіси», заповнити заяву, підписати документи електронним підписом та обрати уповноважений банк.

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