По Одессе ударили баллистикой — повреждены жилые дома и учебные заведения, фото

По состоянию на сейчас известно о 8 пострадавших.

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В понедельник, 25 ноября, Россия ударила баллистикой по Одессе. Перед обстрелом враг запустил разведдроны.

Как сообщил в Телеграм глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура, в том числе дома.

Количество раненых по состоянию на эту минуту составляет 8 человек.

По данным местного издания "Думская", в результате удара повреждены два учебных заведения — школа и спортивный зал университета, там вылетели окна и двери.

Фото: Владимир Зеленский

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