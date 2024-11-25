В Украине изменились правила хранения оружия – как задекларировать найденное и незарегистрированное оружие

В Украине 25 ноября вступил в силу закон об обороте огнестрельного оружия.

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С 25 ноября в Украине вступил в действие Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» №3899-IX, который совершенствует порядок получения, декларирования и хранения огнестрельного оружия. Этот закон закладывает правовую основу для избежания наказания за хранение оружия без разрешения и усиливает контроль за оборотом оружия в стране.

Согласно новым правилам, граждане, которые нашли огнестрельное оружие или боеприпасы, должны немедленно задекларировать их в подразделениях Национальной полиции. Для этого разработаны специальные инфографики, объясняющие, как правильно задекларировать найденное оружие.

Граждане, которые владеют незарегистрированным оружием и имеют возраст от 21 года, должны также задекларировать его в органах Нацполиции. На период военного положения разрешено оставить оружие на хранение у себя. После завершения военного положения, владельцы смогут переделать оружие на разрешенные образцы и поставить его на учет, если это будет возможным. Если переделать оружие не удастся, его придется сдать.

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