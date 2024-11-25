Практика судов
  1. В Украине

В Украине изменились правила хранения оружия – как задекларировать найденное и незарегистрированное оружие

12:05, 25 ноября 2024
В Украине 25 ноября вступил в силу закон об обороте огнестрельного оружия.
В Украине изменились правила хранения оружия – как задекларировать найденное и незарегистрированное оружие
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 25 ноября в Украине вступил в действие Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» №3899-IX, который совершенствует порядок получения, декларирования и хранения огнестрельного оружия. Этот закон закладывает правовую основу для избежания наказания за хранение оружия без разрешения и усиливает контроль за оборотом оружия в стране.

Согласно новым правилам, граждане, которые нашли огнестрельное оружие или боеприпасы, должны немедленно задекларировать их в подразделениях Национальной полиции. Для этого разработаны специальные инфографики, объясняющие, как правильно задекларировать найденное оружие.

Граждане, которые владеют незарегистрированным оружием и имеют возраст от 21 года, должны также задекларировать его в органах Нацполиции. На период военного положения разрешено оставить оружие на хранение у себя. После завершения военного положения, владельцы смогут переделать оружие на разрешенные образцы и поставить его на учет, если это будет возможным. Если переделать оружие не удастся, его придется сдать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут новый Высший специализированный административный суд, куда судей будут отбирать международные эксперты вместе с ВККС – законопроект Кабмина

В отличие от законопроекта о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, внесенного Андреем Мотовиловцем, законопроект Ольги Стефанишиной не предусматривает сроков для проведения конкурса.

Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в начале 2025 года – Высший совет правосудия

Хотя Служба дисциплинарных инспекторов будет полностью сформирована в декабре, однако заполнить все должности дисциплинарных инспекторов уже не удастся.

Осужденный и его родственники смогут обращаться в Комиссию по жалобам на ненадлежащие условия содержания, которая получит широкие полномочия

Верховная Рада отнесла к мерам предотвращения содержания осужденных в ненадлежащих условиях перевод в другое учреждение исполнения наказаний.

Для чего нужны новые правила распределения дел в суде и когда они вступят в силу – комментарий председателя Совета судей Украины

Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступит в силу только после разработки нового программного обеспечения и отдельного сообщения Совета судей, которое состоится до конца 2024 года.

Хозяйственный суд сможет взыскать штраф до 121 тысячи грн с должника во время судебного контроля за исполнением решения – принят закон

Во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или их руководителей штраф в сумме от 60 560 грн до 121 120 грн – Верховная Рада приняла закон.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду