Национальная академия наук запретила своим сотрудникам пользоваться Telegram в служебных целях

Решение было принято с целью минимизации киберугроз и утечки служебной информации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная академия наук Украины присоединилась к ряду вузов, предприятий, учреждений и организаций, где запрещено использовать мессенджер Telegram в служебных целях. Соответствующее распоряжение обнародовал старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко.

Распоряжение президиума НАН Украины было принято 18 ноября с целью минимизации киберугроз и утечки служебной информации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Также этот запрет начал действовать в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Кроме того, Национальный авиационный университет, согласно приказу исполняющей обязанности ректора Ксении Семеновой, тоже запретил устанавливать Telegram или использовать его вебверсию на служебных и личных устройствах, используемых для служебных целей.

В Киевском национальном лингвистическом университете запретили Telegram на служебных устройствах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.