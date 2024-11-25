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Национальная академия наук запретила своим сотрудникам пользоваться Telegram в служебных целях

12:18, 25 ноября 2024
Решение было принято с целью минимизации киберугроз и утечки служебной информации.
Национальная академия наук запретила своим сотрудникам пользоваться Telegram в служебных целях
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Национальная академия наук Украины присоединилась к ряду вузов, предприятий, учреждений и организаций, где запрещено использовать мессенджер Telegram в служебных целях. Соответствующее распоряжение обнародовал старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко.

Распоряжение президиума НАН Украины было принято 18 ноября с целью минимизации киберугроз и утечки служебной информации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Также этот запрет начал действовать в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Кроме того, Национальный авиационный университет, согласно приказу исполняющей обязанности ректора Ксении Семеновой, тоже запретил устанавливать Telegram или использовать его вебверсию на служебных и личных устройствах, используемых для служебных целей.

В Киевском национальном лингвистическом университете запретили Telegram на служебных устройствах.

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