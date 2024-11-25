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Національна академія наук заборонила своїм співробітникам користуватися Telegram в службових цілях

12:18, 25 листопада 2024
Рішення було ухвалене з метою мінімізації кіберзагроз й витоку службової інформації.
Національна академія наук заборонила своїм співробітникам користуватися Telegram в службових цілях
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Національна академія наук України приєдналася до низки вишів, підприємств, установ та організацій, в яких заборонено використовувати месенджер Telegram в службових цілях. Відповідне розпорядження оприлюднив старший науковий співробітник Інституту фізики НАН Украї́ни Антон Сененко.

Розпорядження президії НАН України було ухвалене 18 листопада з метою мінімізації кіберзагроз й витоку службової інформації.

Як писала «Судово-юридична газета», з 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях.

Також ця заборона почала діяти у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Крім того, Національний авіаційний університет, згідно з наказом виконувачки обов’язків ректора Ксенії Семенової, теж заборонив встановлювати Telegram або використовувати його вебверсію на службових і особистих пристроях, які використовуються для службових цілей. 

Додамо, що у Київському національному лінгвістичному університеті заборонили Telegram на службових пристроях.

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