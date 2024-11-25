В Україні змінилися правила зберігання зброї – як задекларувати знайдену та незареєстровану зброю

В Україні 25 листопада набув чинності закон про обіг вогнепальної зброї.

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З 25 листопада в Україні вступив у дію Закон «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» №3899-IX, що вдосконалює порядок отримання, декларування та зберігання вогнепальної зброї. Цей закон закладає правову основу для уникнення покарання за зберігання зброї без дозволу та посилює контроль за обігом зброї в країні.

Згідно з новими правилами, громадяни, які знайшли вогнепальну зброю або боєприпаси, повинні негайно задекларувати їх у підрозділах Національної поліції. Для цього розроблені спеціальні інфографіки, що пояснюють, як правильно задекларувати знайдену зброю.

Громадяни, які володіють незареєстрованою зброєю і мають вік від 21 року, повинні також задекларувати її в органах Нацполіції. На період воєнного стану дозволено залишити зброю на зберігання у себе. Після завершення воєнного стану, власники зможуть переробити зброю на дозволені зразки та поставити її на облік, якщо це буде можливим. Якщо переробити зброю не вдасться, її доведеться здати.

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