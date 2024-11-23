Зоопарк в Киеве приютил рысь по имени Степан, фото нового жителя

Пятнистого «котика» передали волонтеры.

Источник фото: КП «Киевский зоопарк»

Столичный зоопарк приютил рысь по имени Степан. Пятнистого «котика» передали волонтеры.

«Этой осенью в КиевЗоо волонтеры передали рысь по имени Степан. После карантина он перешел к очередному этапу – адаптации и социализации в условиях, приближенных к естественным», – говорится в сообщении КиевЗоо.

В КГГА указывают, что, как и все представители семьи кошачьих, Степан любит полакомиться свежим мясом, поточить коготки, побегать, попрыгать и поиграть многочисленными игрушками.

Увидеть рысь можно в природном вольере фруктового сада Киевского зоопарка.

Источник фото: КП «Киевский зоопарк»

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