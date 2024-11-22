Новый график IQ-теста для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда – кандидатов ждут 4 декабря

Высшая квалификационная комиссия судей возобновила тестирование на когнитивные способности для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Высшая квалификационная комиссия судей 22 ноября утвердила новые графики тестирования на когнитивные способности для претендентов на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Согласно новому графику, 161 кандидат на должности судей ВАКС и АП ВАКС будут сдавать IQ-тест в один день – 4 декабря.

Тестирование будет проходить по группам, начиная с 9:00.

С графиком тестирования можно ознакомиться ниже:

Напомним, что тестирование на когнитивные способности претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС было запланировано на 11 ноября. Однако из-за технических проблем, возникших во время аналогичного тестирования кандидатов на должности судей апелляционных судов 4-5 ноября, IQ-тест для желающих стать судьями ВАКС и АП ВАКС был отложен.

Также отметим, что 20 ноября Верховная Рада во втором чтении как закон приняла законопроект №11425-д, отменяющий требование для кандидатов на должности судей набирать за этап тестирования на когнитивные способности не менее 75% от максимально возможного балла. Кроме того, сам максимальный балл по IQ-тесту сможет устанавливать ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.