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Новий графік IQ-тесту для конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду – кандидатів чекають 4 грудня

16:01, 22 листопада 2024
Вища кваліфікаційна комісія суддів відновила процедуру тестування на когнітивні здібності для кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.
Новий графік IQ-тесту для конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду – кандидатів чекають 4 грудня
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 листопада затвердила нові графіки тестування на когнітивні здібності для претендентів на 25 вакантних посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Згідно з новим графіком, 161 кандидат на посади суддів ВАКС та АП ВАКС складатимуть IQ-тест в один день – 4 грудня.

Тестування відбуватиметься по групах з 9:00.

З графіком тестування можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що тестування на когнітивні здібності для претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС було заплановане на 11 листопада. Однак через технічні проблеми, що виникли під час аналогічного тестування кандидатів на посади суддів апеляційних судів 4-5 листопада, складання IQ-тесту для бажаючих стати суддями ВАКС та АП ВАКС було відкладене.

Також зазначимо, що 20 листопада Верховна Рада у другому читанні як закон прийняла законопроект № 11425-д, який скасовує вимогу для кандидатів на посади суддів набирати за етап тестування на когнітивні здібності щонайменше 75% балів від максимально можливого балу. Крім того, сам максимальний бал за IQ-тест зможе встановлювати ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС ВАКС конкурс

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