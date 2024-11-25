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По Одесі вдарили балістикою — пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади, фото

11:51, 25 листопада 2024
Станом на зараз відомо про 8 постраждалих.
По Одесі вдарили балістикою — пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади, фото
Фото: Володимир Зеленський
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У понеділок, 25 листопада, Росія вдарила балістикою по Одесі. Перед обстрілом ворог запустив розвіддрони. 

Як повідомив у Телеграм голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура, зокрема будинки.

Кількість поранених станом на цю хвилину становить 8 осіб.

За даними місцевого видання "Думська", внаслідок удару пошкоджено два навчальні заклади — школа та спортивна зала університету, там повилітали вікна та двері.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Одеська прокуратура

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Одеса ракетний удар

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