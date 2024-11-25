По Одесі вдарили балістикою — пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади, фото

Станом на зараз відомо про 8 постраждалих.

Фото: Володимир Зеленський

У понеділок, 25 листопада, Росія вдарила балістикою по Одесі. Перед обстрілом ворог запустив розвіддрони.

Як повідомив у Телеграм голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура, зокрема будинки.

Кількість поранених станом на цю хвилину становить 8 осіб.

За даними місцевого видання "Думська", внаслідок удару пошкоджено два навчальні заклади — школа та спортивна зала університету, там повилітали вікна та двері.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Одеська прокуратура

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.