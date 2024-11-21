Господарський кодекс України: реальна статистика використання у судовій практиці

Скасування Господарського кодексу, який забезпечує збалансовану та надійну систему правового регулювання, може призвести до хаосу та невизначеності в правовому полі.

Марина Барсук,

суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду

Інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАН України звернувся до народних депутатів із підтримкою законопроєкту №6013, аргументуючи це низькою практичною значущістю Господарського кодексу. Так, основним аргументом даного звернення є результати проведеного Інститутом дослідження за 2019 – 2021 роки та висновок про те, що Господарський кодекс згадувався лише у 5 - 7% постанов Великої Палати Верховного Суду (ВП ВС).

Однак, наведене Інститутом дослідження не містить чітких даних, з яких відомостей були здійснені такі висновки. Зокрема, у відповідному звернені не враховано, що ВП ВС здійснює перегляд судових рішень, прийнятих в межах як господарського, так і цивільного, адміністративного та кримінального судочинства.

Згідно аналітичних довідок щодо стану здійснення правосуддя ВП ВС у 2019-2021 роках, які розміщені на офіційному сайті Верховного Суду, із загальної кількості справ у процентному співвідношенні на розгляді ВП ВС перебувало:

- у 2019 році: 8% господарських справ, 57% адміністративних справ, 31% цивільних справ, 4 % кримінальних справ;

- у 2020 році: 11% господарських справ, 67% адміністративних справ, 21% цивільних справ, 1 % кримінальних справ;

- у 2021 році: 9 % господарських справ, 78% адміністративних справ, 11% цивільних справ,2 % кримінальних справ.

Тобто, теза Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України, що у постановах ВП ВС за 2018-2021 роки на ГК посилання міститься лише в 5-7 % документах, є некоректною, оскільки проведені дослідження не враховували юрисдикційний розподіл справ, а базувались на їх загальній кількості, що надійшли до перегляду.

Зокрема, при перегляді рішень, які були ухвалені у порядку цивільного, адміністративного та кримінального судочинства, ВП ВС апріорі не може застосовувати норми ГК, який не є релевантним для відповідних ланок судів з огляду на його правове регулювання.

Реальна статистика здійснення ВП ВС судочинства у 2019-2021 роки, яка у аналітичних довідках

2019 рік

Велика Палата Верховного Суду із 2163 процесуальних документів по суті ухвалила 1813 судових рішення, з яких:

1224 в адміністративних;

661 в цивільних;

188 в господарських;

90 в кримінальних справах.

Тобто, процентне співвідношення справ до їх юрисдикційної приналежності, які були розглянуті Великою Палатою Верховного Суду, становить 57 % - адміністративні справи, 31 % - цивільні, 8 % - господарські, 4 % - кримінальні.

Із переглянутих 188 господарських справ, у 169 судових рішеннях ВП ВС міститься посилання на Господарський кодекс, що складає - 90%.

ГК не згадувався лише у 19 постановах, які стосувалися процедур банкрутства або суто процесуальних питань, таких як визначення юрисдикційної підвідомчості справ чи в порядку проведення виконавчого провадження.

2020 рік

Велика Палата Верховного Суду по суті ухвалила 693 судових рішень, з яких:

466 в адміністративних;

144 в цивільних;

75 в господарських;

8 в кримінальних справах.

Тобто, процентне співвідношення справ до їх юрисдикційної приналежності, які були розглянуті Великою Палатою Верховного Суду, становить 67 % - адміністративні справи, 21 % - цивільні, 11 % - господарські, 1 % - кримінальні.

Із 75 розглянутих господарських справ ГК згадувався у 51 постанові, що становить 70% від загальної кількості переглянутих процесуальних документів, що надійшли від господарської ланки судів.

Інші 24 справи стосувалися питань банкрутства, що передбачає застосування спеціального законодавства, а також вирішення суто процесуальних питань.

2021 рік

Велика Палата Верховного Суду по суті ухвалила 440 судових рішення, з яких:

342 в адміністративних;

48 в цивільних;

43 в господарських;

7 в кримінальних справах.

Тобто, процентне співвідношення справ до їх юрисдикційної приналежності, які були розглянуті Великою Палатою Верховного Суду, становить 78 % - адміністративні справи, 11 % - цивільні, 9 % - господарські, 2 % - кримінальні.

Із 43 господарських справ ГК згадувався у 33 постановах, що складає 77%.

У інших судових рішеннях, де відсутнє посилання на норми ГК, розглядалися питання процесуального характеру, порядку виконання судового рішення, або справи про банкрутство.

З наведених вище фактів вбачається, що положення Господарського кодексу активно застосовується у судовій практиці і є необхідним для ефективного регулювання господарських відносин.

Лише в окремих випадках Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи вузькоспеціалізовані питання зобов’язального права, не посилалась на норми Господарського кодексу, а вирішувала питання тлумачення таких норм, які не охоплюються положеннями Господарського кодексу та передбачені окремими законодавчими актами.

Крім того, із наведеної вище статистики вбачається ефективність господарської ланки судів України, що підтверджується низьким відсотком оскаржень судових рішень. Наведене свідчить про стабільність судової практики та високий рівень юридичної визначеності у господарських спорах, що є критично важливим для бізнесу, інвесторів та економічного розвитку країни.

Скасування Господарського кодексу, який забезпечує збалансовану та надійну систему правового регулювання, може призвести до хаосу та невизначеності в правовому полі. Як наслідок, це спричинить зростання кількості звернень суб’єктів господарювання до судів для захисту своїх порушених прав та негативно вплине на бізнес-середовище, інвестиційний клімат та економічний розвиток країни.

Збереження Господарського кодексу є важливим для підтримання збалансованої та надійної правової системи, яка відповідає потребам сучасної економіки та суспільства.

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