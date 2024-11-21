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Італія надасть Україні 200 млн євро для відновлення енергетичних об'єктів

20:55, 21 листопада 2024
Італія підтримуватиме відновлення енергетичних об'єктів України та залучатиме міжнародних донорів.
Італія надасть Україні 200 млн євро для відновлення енергетичних об'єктів
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Італія надасть Україні допомогу у відновленні енергетичних об'єктів, пошкоджених під час російських обстрілів, і сприятиме залученню міжнародних донорів та приватних компаній до відновлювальних процесів. Про це йшлося на бізнес-форумі «Італія підтримує «Зроблено в Україні», що відбувся в Римі, повідомило Міністерство економіки України.

У заході взяли участь представники урядів України та Італії, зокрема Перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Під час форуму було підтверджено, що Італія разом з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить 200 млн євро для гідрогенеруючої компанії України «Укргідроенерго». Кошти будуть використані для закупівлі критичного обладнання для гідроелектростанцій, а також на підтримку ліквідності компанії.

Свириденко подякувала Італії за значну підтримку, зазначивши, що це включає не тільки фінансову допомогу, але й надання прихистку для українців та співпрацю в енергетичному секторі. Вона також відзначила важливість розвитку політики «Зроблено в Україні», яка є аналогом італійської «Made in Italy».

Італійська сторона також підтвердила свою підтримку українського уряду та зацікавленість у співпраці з українськими підприємствами в кількох ключових секторах, таких як металургія, відновлювальні джерела енергії, оборонна промисловість, агропереробка та машинобудування.

Крім того, учасники обговорили підготовку до проведення Конференції з відновлення України у 2025 році в Італії, яка має на меті залучити ще більше міжнародних партнерів до відновлювальних процесів в Україні.

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енергетика Італія

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