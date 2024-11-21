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У ПФ пояснили, чи можна в різні місяці сплачувати різну суму добровільних пенсійних внесків

20:36, 21 листопада 2024
Щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою за розмір мінімального страхового внеску.
У ПФ пояснили, чи можна в різні місяці сплачувати різну суму добровільних пенсійних внесків
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Пенсійний фонд України пояснив, чи можна в різні місяці сплачувати різну суму добровільних пенсійних внесків.

У відомстві нагадали, що добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — це простий спосіб здійснювати страхові внески та набути страховий стаж або збільшити заробітну плату для майбутньої пенсії.

Сплачувати добровільні пенсійні внески можуть громадяни, які не є пенсіонерами: як працюючі (застраховані) особи, так і непрацюючі. Для сплати добровільних внесків потрібно укласти в електронній формі договір з Пенсійним фондом України.

Періодичність сплати та розмір добровільних внесків людина визначає самостійно.

«Однак, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою за розмір мінімального страхового внеску (визначається 22% розміру мінімальної заробітної плати)», - заявили у ПФ.  

Також у відомстві додали, що у різних місяцях сума сплачених добровільних внесків може бути різною. Сума сплачених страхових внесків враховується за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

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