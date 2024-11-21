В ПФ объяснили, можно ли в разные месяцы платить разную сумму добровольных пенсионных взносов

Чтобы в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса.

Пенсионный фонд Украины объяснил, можно ли в разные месяцы платить разную сумму добровольных пенсионных взносов.

В ведомстве напомнили, что добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования — простой способ осуществлять страховые взносы и приобрести страховой стаж или увеличить заработную плату для будущей пенсии.

Уплачивать добровольные пенсионные взносы могут граждане, не являющиеся пенсионерами: как работающие (застрахованные) лица, так и неработающие. Для уплаты добровольных взносов следует заключить в электронной форме договор с Пенсионным фондом Украины.

Периодичность уплаты и размер добровольных взносов определяет человек самостоятельно.

«Однако, чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса (определяется 22% размера минимальной заработной платы)», - заявили в ПФ.

Также в ведомстве добавили, что в разных месяцах сумма уплаченных добровольных взносов может быть разной. Сумма уплаченных страховых взносов учитывается за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

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