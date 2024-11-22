В Борисполе мужчина пригласил полицию на чай и заплатил штраф

Недавно патрульные в Борисполе получили вызов о вероятной попытке самоубийства, который оказался ложным. Как сообщает патрульная полиция, заявитель позвонил на линию 102, сообщив о чрезвычайной ситуации.

Когда экипаж прибыл по указанному адресу, выяснилось, что 41-летний мужчина, на самом деле, был не в состоянии опасности, а просто грустил и хотел пригласить полицейских на чай.

Полиция подчеркивает важность ответственности при использовании экстренных служб. Ложные вызовы мешают оперативной работе и могут привести к задержке помощи тем, кто на самом деле в ней нуждается.

Согласно статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за заведомо ложные вызовы в специальные службы предусмотрен штраф от 850 до 3400 гривен.

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