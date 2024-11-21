За неисполнение родительских обязанностей суд объявил отцу устное замечание – детали дела

Несовершеннолетняя дочь мужчины употребляла алкогольные напитки в учебном заведении.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На основании данных протокола об административном правонарушении, в с. Счастливое, Бориспольского района, мужчина, будучи отцом малолетней дочери 2010 года рождения, не принял меры по обеспечению необходимых условий воспитания, а именно: его дочь употребляла алкогольные напитки в учебном заведении. Отец нарушил ст.12 ЗУ "Об охране детства", ответственность за что предусмотрена ч.3 ст.184 КУоАП.

В судебном заседании он вину признал. Объяснил, что в дальнейшем не допустит повторения данной ситуации и просил суд ограничиться устным замечанием.

Постановлением суда от 20.11. 2024 мужчину освободили от административной ответственности на основании ст.22 КУоАП, ограничившись устным замечанием. Производство по делу об административном правонарушении в отношении отца девочки по ч. 3 ст. 184 КУоАП закрыто.

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