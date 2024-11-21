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За невиконання батьківських обов’язків суд оголосив батьку усне зауваження — деталі справи

19:33, 21 листопада 2024
Неповнолітня донька чоловіка вживала алкогольні напої в навчальному закладі.
За невиконання батьківських обов’язків суд оголосив батьку усне зауваження — деталі справи
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Бориспільський міськрайонний суд  Київської області розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка за ухилення від виконання батьківських обов’язків. Про це повідомляє пресслужба суду. 

З даних протоколу про адміністративне правопорушення, у с. Щасливе, Бориспільського району, чоловік, будучи батьком малолітньої доньки 2010 року народження, не вжив заходів щодо забезпечення необхідних умов виховання, а саме: його донька вживала алкогольні напої в навчальному закладі. Батько  порушив ст.12 ЗУ «Про охорону дитинства", відповідальність за що передбачена ч.3 ст.184 КУпАП.

В судовому засідання він вину  визнав. Пояснив, що в подальшому не допустить повторення даної ситуації та просив суд обмежитись усним зауваженням.

Постановою суду від 20.11. 2024 чоловіка було звільнено від адміністративної відповідальності на підставі ст.22 КУпАП, обмежившись усним зауваженням. Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно батька дівчинки за ч. 3 ст. 184 КУпАП закрито.

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суд судова практика Київрада Бориспільський міськрайонний суд Київської області

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