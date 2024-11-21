Енергетики знову збільшили обсяг відключень світла в Україні – як діють графіки

В Укренерго оновили інформацію про відключення електроенергії.

У четвер 21 листопада у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

Надалі обмеження світла будуть застосовуватись так:

14:00 – 19:00 — три черги відключень

19:00 – 22:00 — одна черга відключень

Водночас наголошується, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби

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